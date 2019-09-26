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Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

46 dakika önce

- Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü Bordo-mavililerin yeni transferi Daneil Sturridge takımdan ayrı çalıştıTRABZON - Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından başladı.

- Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-mavililerin yeni transferi Daneil Sturridge takımdan ayrı çalıştı

TRABZON - Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından başladı. Bordo-mavililerin yeni transferi Daniel Sturridge, takımdan ayrı çalıştı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Abdulkadir Ömür ve Ekuban katılmazken, Yusuf Sarı, Fernandes ve Onazi ise takımdan ayrı koşu yaptı. Geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında ağrıları nedeniyle oynamayan Daniel Sturridge ise 5 günlük aranın ardından sahaya çıktı ve antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra ikinci bölümde fizyoterapistler eşliğinde ayrı olarak topla çalışma gerçekleştirdi. Taktik çalışması sırasında yüzüne top gelen kaleci Uğurcan Çakır da tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı.

Bordo-mavililer antrenmanda Beşiktaş maçına yönelik taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken, bir bölümde ise penaltı atışları yaptı.

Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Daniel Sturridge, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:01 Kaynak: İHA
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