Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Bordo-mavililerde Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ekuban takımla birlikte çalıştı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, parmağında ödem bulunan Sturridge ile tırnağında sorun olan Obi Mikel katılmadı. Kasığında sorun olan Hosseini, Ndiaye ve Nwakaeme ise takımdan ayrı çalıştı.


Trabzonspor'da sakatlıklarının ardından tedavileri tamamlanan ve bir süredir takımdan ayrı olarak çalışan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ile Caleb Ekuban da bugün takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.


Bordo-mavililer antrenmanda pas, dar alanda oyun ve dayanıklılık esaslı çalışmalar yaptı. Son bölümde ise çift kale maç yapıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:04 Kaynak: İHA
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