Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

10 dakika önce

Bordo-mavili takım, Beşiktaş maçı hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde antrenman yaptı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Bordo-mavili takım, Beşiktaş maçı hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde antrenman yaptı.


Futbolcuların taktiksel çalışma yaptığı antrenmanı Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bazı yönetim kurulu üyeleri de izledi.


Takım, bu antrenmanın ardından kampa girerek yarın saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş karşılaşmasını beklemeye başladı.


Öte yandan, antrenman öncesinde kulüp bünyesindeki kurulların başkan ve yöneticileri de Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.


Kurul yöneticileri, Beşiktaş maçı öncesi yönetime ve teknik direktör Karaman'a başarı dileklerini iletti.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Beşiktaş, Karaman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:46 
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