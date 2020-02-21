Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada, bordo-mavililer taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, öğleden sonra Türk Havayolları'na ait tarifeli uçakla Trabzon'dan İstanbul'a giderek Beşiktaş maçı için kampa girecek. - TRABZON

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edilmedi
Onur Kıvrak sosyal medya hesabı açtı, paylaşımlarıyla dikkat çekti Sergen Yalçın, Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi Beşiktaş, Göztepe maçını Tahkim Kurulu'na taşıdı

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 18:27:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]