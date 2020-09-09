Trabzonspor Beşiktaş maçında Ali Şansalan düdük çalacak

Süper Lig'in ilk haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı bu hafta oynanacak maçlarla başlıyor. Merkez Hakem Kurulu, ilk haftada düdük çalacak hakemleri açıkladı. Buna göre, pazar günü oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde düdük Ali Şansalan'da olacak.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

11 Eylül Cuma

20.00 Ç. Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

12 Eylül Cumartesi

17.00 DG Sivasspor - Alanyaspor: Ali Palabıyık

17.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Göztepe - Y. Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü: Bahattin Şimşek

13 Eylül Pazar

17.00 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker

17.00 HK Kayserispor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 FT Antalyaspor - Gençlerbirliği: Yasin Kol

14 Eylül Pazartesi

20.00 Hatayspor - M. Başakşehir: Mete Kalkavan - İSTANBUL