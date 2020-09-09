Trabzonspor - Beşiktaş maçında Ali Şansalan düdük çalacak - Son Dakika

Süper Lig'in ilk haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı Ali Şansalan yönetecek.
Süper Lig'de yeni sezon heyecanı bu hafta oynanacak maçlarla başlıyor. Merkez Hakem Kurulu, ilk haftada düdük çalacak hakemleri açıkladı. Buna göre, pazar günü oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde düdük Ali Şansalan'da olacak.
Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
11 Eylül Cuma
20.00 Ç. Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
12 Eylül Cumartesi
17.00 DG Sivasspor - Alanyaspor: Ali Palabıyık
17.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Göztepe - Y. Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü: Bahattin Şimşek
13 Eylül Pazar
17.00 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
17.00 HK Kayserispor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 FT Antalyaspor - Gençlerbirliği: Yasin Kol
14 Eylül Pazartesi
20.00 Hatayspor - M. Başakşehir: Mete Kalkavan
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 12:07 - Kaynak: İHA
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