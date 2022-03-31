Trabzonspor, Beşiktaş maçında rekor deneyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, Beşiktaş maçında rekor deneyecek

31.03.2022 10:03
Trabzonspor, Beşiktaş maçında rekor deneyecek

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda rekor denemesi gerçekleştirecek.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda rekor denemesi gerçekleştirecek. 41 bin taraftarının önünde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan bordo-mavililer, maç boyunca tüm tribünlerde desibel ölçümü yaptıracak.

Spor Toto Süper Lig'de 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Müsabakanın biletleri ise günler öncesinde tükenmişti. 41 bin 461 kişi kapasiteli stadyumda "kapalı gişe" olarak maça çıkacak olan Karadeniz ekibi, şampiyonluk yolunda bir rekor daha kırmak istiyor. Bu sezon Süper Lig'in en coşkulu maçlarından biri olması beklenen Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında bordo-mavili kulüp, 90 dakika boyunca tüm tribünlerden ses ve desibel ölçümü gerçekleştirecek.

Mücadelede gerçekleştirilecek ölçümler için günler öncesinden hazırlıklara başlandı. Dünya standartlarında lisanslı ölçümler gerçekleştiren firma yetkileri desibel ölçüm cihazlarını Trabzon'a getirdi. Müsabaka öncesinde Medical Park Stadyumu'nda incelemelerde bulunacak yetkililer ardından en uygun konumlardan 90 dakika boyunca taraftarların coşkusunu ölçecek.

Bordo-mavili taraftarın ses rekorunu kırması halinde ise stadyum skorbordlarından ölçülen desibel miktarı canlı olarak gösterilecek.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, Beşiktaş maçında rekor deneyecek
Trabzonspor, Beşiktaş maçında rekor deneyecek

YORUMLAR
500
Trabzonspor, Avcı'yla üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz kapamak istiyor Trabzonspor, Avcı'yla üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz kapamak istiyor Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Trabzon, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzonspor, Beşiktaş maçında rekor deneyecek - Son Dakika


Son Dakika
10:04 ABD'nin rezerv hamlesiyle brent petrol geriledi! Şu sıralar 107 dolardan işlem görüyor
10:03 Oğlum dizisinin son bölümünde neler oldu? Tuğrul, Canan'ın tavsiyesini dinler
10:02 Uzmanlar çöl tozuna karşı uyardı! Çeşitli bakteri ve mantarlar taşıyor olabilir
09:57 2 aydır aranıyordu! Hakkında yakalama kararı bulunan Yağmur Sarnıç teslim oldu
09:55 İYİ Parti'deki değişikliklerin nedeni anlaşıldı! Akşener, "ikinci adam" olarak anılan Koray Aydın'ın 2 fotoğrafına sinirlenmiş
09:54 Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey'in sıradaki hedefi 'İnegöl'
09:49 Köprü trafiğinde kavga çıktı, iki grup birbirine girdi! Ambulans ilerlemekte zorluk yaşadı
09:46 Hem Putin ile hem Zelenski ile görüşen Abramovich, Ankara'da nasıl tedavi oldu? İşte enteresan trafiğin detayları
09:43 Taş ve sopalarla geldiler! Holiganlar Galatasaraylı Luyindama'nın evine saldırdı
09:37 Hollanda gazetesi Türk diplomasisine dikkat çekti: Ukrayna'da barış sağlanırsa, Erdoğan Nobel Barış Ödülü'nü hak eder
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 10:13:45. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Beşiktaş maçında rekor deneyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement