Trabzonspor - Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek - Son Dakika
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Trabzonspor - Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek

31.03.2022 12:52
Trabzonspor - Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı 2 Nisan Cumartesi, 3 Nisan Pazar ve 4 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu'nun bu haftaki maçlara yaptığı atamalara göre, Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde hakem Zorbay düdük çalacak.

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

2 Nisan Cumartesi

13.30 GZT Giresunspor - D.G. Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

16.00 Altay - F.T. Antalyaspor: Yasin Kol

20.30 Galatasaray - V. Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

3 Nisan Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İ.H. Konyaspor - Göztepe: Erkan Özdamar

16.00 A. Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.30 Trabzonspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 Nisan Pazartesi

20.30 Medipol Başakşehir - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka

20.30 A. Hatayspor - Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzonspor - Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek - Son Dakika


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