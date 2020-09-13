Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından - Eddie Newton - Son Dakika

Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından - Eddie Newton

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton, "Şansız bir ilk gol yediğimizi düşünüyorum.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton, "Şansız bir ilk gol yediğimizi düşünüyorum. Daha sonra ikinci yarıda penaltı kararı ve kırmızı kartın ardından maç gerçekten bizim için çok zor bir hal almıştı." dedi.

Newton, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle ilk yarıda oynadıkları oyundan gayet mutlu olduğunu belirtti.

Sezon başı olması nedeniyle henüz tam hazır olmayan oyuncular da düşünüldüğünde kolay bir maç olmayacağını beklediklerini ifade eden İngiliz çalıştırıcı, "Genç arkadaşlara da bugün şans verdik. Onların gösterdikleri performanstan gayet mutlu olduğumuzu söylemeliyim. Şansız bir ilk gol yediğimizi düşünüyorum. Daha sonra ikinci yarıda penaltı kararı ve kırmızı kartın ardından maç gerçekten bizim için çok zor bir hal almıştı. Ancak ilk yarının tamamına hakim olduğumuzu da söylemeliyim." şeklinde konuştu.

Newton, golcü oyuncu Sörloth'un olmayışı ile ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Özellikle geçen sezon takım adına çok önemli işler yapmıştı. Henüz sezonun başındayız. Sezon başında da birlikte olamamıştık zaten. Bir hazırlık maçı oynadık, daha sonra milli maçlar nedeniyle ülkesine gitmesinden sonra kendisiyle çalışma fırsatı bulamadık. Diğer arkadaşlarımız duruma çok çabuk uyum sağladılar. En iyi oyuncularımızla sahadaydık. O oyuncularımızın da iyi mücadelesi vardı. Kendisi aramızda olsun ya da olmasın biz mücadelemizi vermeye devam edeceğiz ve bu bizi çok fazla etkilemeyecek. Maçın geneline baktığımızda özellikle ilk yarıda iyi oynayan bir takım olduğumuzu görebiliyoruz. Ama tabii ki penaltı ve kırmızı kartın etkisiyle kaybettiğimiz bir maç oldu bizim için."

İngiliz teknik adam, transfer beklentisine ilişkin ise "Tabii ki başkanımızla bu konu üzerinde her gün çalışıyoruz. Ancak dikkate almamız gereken şartlar var, bunların birincisi finansal şartlar. Başkanımızın birinci görevi takımı finansal olarak stabil halde tutabilmek. Dolayısıyla bunun da zor bir görev olduğu çok açık. Aynı zamanda iyi oyuncular da bulmanız gerekiyor. Kısa süre içinde veya 1 günde bitecek bir süreç değil, zaman gerekiyor. Her gün çalıştığımızı bütün düzenlemelere uyarak iyi iş çıkardığımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Murat Şahin'in açıklamaları

Beşiktaş Antrenörü Murat Şahin ise galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bugün maçın tamamına yakın bölümde galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyoruz. Haklı bir galibiyet aldık." dedi.

Hafta boyunca çalıştıkları şekilde oyun disiplinine sadık kaldıklarını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Sadece oyunun 20-25 dakikalık bölümünde ilk yarı savunma anlamında değil ama topa sahip olmada bölgeler arası geçiş yaparken biraz sıkıntı yaşadık. Golü bulduktan sonra bunu atlattık. Hazırlık dönemindeyiz. Sezona galibiyetle, moralle başlamak çok önemliydi. Kazanacak oyunu oynadığımızı düşünüyoruz. Maç boyunca Trabzonspor'un, yediğimiz gol dahil pozisyon vermeden oynadık. Buna karşılık da 3-1 gibi net skor aldık. Buradan oyuncularımızı; oynayan oynamayan herkesi tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, takımdaki eksikliklere ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın yokluğuna ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Tabii ki sezonun başındayız. Transfer dönemine 25-30 günlük bir süre var. Aramıza yeni katılacak oyuncular olacak. Mevkisel olarak eksikliklerimizin olduğu doğrudur. Hem yönetimimiz hem biz bu konularda çalışıyoruz. Görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. Bunlar yavaş yavaş takımıza katılacaktır. Genel planlamada biz de fikstür çekildikten sonra ilk 4 haftalık bölümü, minimum hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Bugünkü galibiyet bizim için artı bir iş oldu. Bu 4 haftalık süreç bittiğinde ve milli takım arası bittiğinde ve bizim 5. haftayı 'bay' çekmemizden dolayı, 3 haftalık sürecimiz var. Hem yeni gelecek arkadaşlar hem de şu an sakatlığı olan, hazır olmayan tüm oyuncularımızla beraber bu süreci geçirdikten sonra 6. hafta oynandığında takım halinde hazır olacağımızı düşünüyoruz. Buna göre bir planlama yaptık."

Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından - Eddie Newton

Eddie Newton, Trabzonspor, Beşiktaş, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 23:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından - Eddie Newton - Son Dakika

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