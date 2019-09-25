Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

1 saat önce

Trabzonspor'un Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı, System.String[]

Trabzonspor'un Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bordo-mavili kulübün, Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt VIP Tribün: 500 lira

Batı Alt VIP Tribün: 400 lira

Batı Alt VIP Tribün: 300 lira

Batı Alt VIP Tribün: 200 lira

Kategori 1-Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün: 100 lira

Kategori 2-Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 90 lira

Kategori 3-Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 80 lira

Kategori 4-Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 70 lira.

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası Ahmet Nur Çebi harekete geçiyor!
İstifa kararı sonrası Fikret Orman, Abdullah Avcı ile görüştü! İşte detaylar Suat Arslanboğa ilk yarıyı kapattı! Orman'ın istifası sonrasında gözler Abdullah Avcı'da! İlk aday ise Sergen Yalçın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 17:02:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]