Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Süper Ligin 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Ligin 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Hafta sonu kadroda olması beklenen Daniel Sturridge de takımla birlikte çalıştı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana tedavileri süren Abdulkadir Ömür ve Ekuban katılmazken, Fernades, Onazi ve Yusuf Sarı ise koşu yaptı. Beşiktaş karşılaşmasında kadroda olması beklenen Daniel Sturridge de takımla birlikte çalıştı. Bordo-mavililer basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı idmanla Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

(İHA)

Daniel Sturridge, Trabzonspor, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:40 Kaynak: İHA
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