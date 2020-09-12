Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili futbolcular teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
İdmanda, Beşiktaş maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.
Trabzonspor'un Medical Park Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edeceği ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 19:11 - Kaynak: AA
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