Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor'un Medical Park Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edeceği ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili futbolcular teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'nde antrenman gerçekleştirdi.

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