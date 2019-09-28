Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, beşiktaş maçıyla çıkışa geçmeyi hedefliyor
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Trabzonspor, beşiktaş maçıyla çıkışa geçmeyi hedefliyor

1 saat önce

Trabzonspor, yarın konuk edeceği Beşiktaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak üç haftalık puan kayıplarının ardından çıkışa geçmeyi arzuluyor.

Trabzonspor, beşiktaş maçıyla çıkışa geçmeyi hedefliyor, System.String[]

Trabzonspor, yarın konuk edeceği Beşiktaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak üç haftalık puan kayıplarının ardından çıkışa geçmeyi arzuluyor.

Ligde son üç maçtır kazanamayan bordo-mavililer, 6'ncı hafta mücadelesinde yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Trabzonspor, taraftarının da desteğiyle zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp çıkışa geçmek istiyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban ile Ivanildo Fernandes'in yanı sıra tedavisi devam eden Ogenyi Onazi bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Daniel Sturridge'nin ise maç kadrosunda yer alabileceği öğrenildi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçındaki 11'ini Beşiktaş karşısında koruması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ İLE 93'ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 93'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 92 maçta Trabzonspor'un 33, Beşiktaş'ın 36 galibiyeti bulunuyor. 23 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 101 gol atarken, kalesinde 131 gol gördü.

TRABZONSPOR'UN BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'İ İSE ŞU ŞEKİLDE:

"Uğurcan- Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth"

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Yusuf, Ekuban, Fernandes, Onazi

CEZALI: Yok

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:30 Kaynak: DHA
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