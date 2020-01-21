Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu ile sözleşme imzaladı

6 saat önce

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan Bilal Başacıkoğlu ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu ile sözleşme imzaladı, System.String[]

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan Bilal Başacıkoğlu ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, genç bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, "Genç kardeşimize aramıza katıldığı için 'hoş geldin' diyoruz. Trabzon kökenli genç oyuncu olarak aramıza katıldı. İnşallah kariyerine de Trabzonspor'a da katkı sağlayacak ve kulübümüzde başarılı olacaktır. Tekrar tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bilal Başacıkoğlu da bordo-mavili kulübe gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Herkese çok teşekkür ediyorum bana bu şans verildiği için. Umarım hem benim hem de Trabzonspor camiası için en iyisi olur." yorumunu yaptı.

24 yaşında Trabzon kökenli Hollanda doğumlu olan oyuncunun 45 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Kayserispor, Trabzonspor, Hes Kablo, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Ünal Karaman'la görüşmelere başladı
Ahmet Ağaoğlu: "Limitlere son şeklini veren kulüpler, şimdi bu durumdan şikayet ediyor" Henry Onyekuru, Kayserispor maçıyla sahalara dönecek Kayserispor Emre'yi transfer etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 19:13:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]