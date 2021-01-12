Trabzonspor Bilal Başaçıkoğlu'nun sözleşmesini feshetti - Son Dakika

Trabzonspor Bilal Başaçıkoğlu'nun sözleşmesini feshetti

12.01.2021 18:37
Trabzonspor Bilal Başaçıkoğlu'nun sözleşmesini feshetti, System.String[]

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun, 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmemiştir" denildi.

7 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Trabzonspor'da Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 7 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu gol sevinci yaşayamadı.

Trabzonspor Bilal Başaçıkoğlu'nun sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Bilal Başaçıkoğlu'nun sözleşmesini feshetti - Son Dakika Spor


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