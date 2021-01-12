Trabzonspor Bilal Başaçıkoğlu'nun sözleşmesini feshetti
12.01.2021 18:37
Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun, 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmemiştir" denildi.
7 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Trabzonspor'da Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 7 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu gol sevinci yaşayamadı.
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