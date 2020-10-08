Trabzonspor, Birleşmiş Milletler gibi - Son Dakika

Trabzonspor, Birleşmiş Milletler gibi

08.10.2020 09:08
Trabzonspor, Birleşmiş Milletler gibi, System.String[]

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi.

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi.

Süper Lig'de bu sezon yaptığı transferlerle zirve yarışı içinde olacağının sinyallerini veren Trabzonspor 53 yıllık tarihine bugüne kadar 53 ülkeden 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, söz konusu transferlerin çoğunu ise Brezilya'dan gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde ise Karadeniz ekibi 26 yabancı oyuncu transferi yaptı.

Rekor Brezilya'da

Trabzonspor'da top koşturan yabancı futbolcular arasında Brezilyalıların fazlalığı dikkat çekiyor. Bordo-mavililer bugüne kadar Güney Amerika ülkesinden tam 17 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Marco Aurelio, Mehmet Aurelio ismini alarak Türk statüsünde oynadı ve milli takım forması giydi.

Bordo-mavililer, Belçika ve Slovakya'dan 7'şer, Polonya, Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, Nijerya ve Arjantin'dan 5 oyuncu renklerine bağladı. Trabzonspor, Almanya, Portekiz, Ukrayna, Senegal Sirbistan ve Çekya'dan 4'er oyuncu kadrosuna katarken, Bosna Hersek, Kolombiya, Kamerun, Norveç, Hırvatistan, Makedonya, İngiltere, ve Gine'den 3'er oyuncu kattı. İsveç, Azerbaycan, İran, Karadağ, Mısır, Hollanda, Güney Kore, Romanya, Mali, Bulgaristan, Fildişi Sahili ve Cezayir 2'şer, Avusturya, Belarus, Ekvator, Yeşil Burun Adaları, Tago, Fransa, Kosova, Arnavutluk, Kosta Rika, Yunanistan, Fransız Guyanası, Avustralya, Paraguay, Danimarka, Kongo, Fas, Burundi, Peru ve Nambiya'dan 1'er oyuncu kattı.

Rekor İbrahim Yatara'da

Dönemin Başkanı Özkan Sümer tarafından bordo-mavili takımın bünyesine katılan Yattara, 2003-2004 ve 2010-2011 sezonları arasında 8 sezon Trabzonspor formasını giydi. 232 kez bordo-mavili renkleri terleten Yattara, 39 gol imza attı. Futbol oynadığı 13 yılın 8 yılını Trabzon'da geçirdi.

Pereira 100 maçı aşan isimler arasında

Karadeniz ekibinin unutulmaz oyuncuları arasına giren Yattara'yı ise, Colman 161 maç, Alanzinho 140, Shota 121, Petkovic 103 ve bordo-mavililerin güncel kadrosunda yer alan Pereira'da Trabzonspor formasıyla 114 maça çıkarak 100 maçı aşan yabancı oyuncular listesindeki yerini aldı. Fenerbahçe'ye transfer olan Trabzonspor'un eski Arjantinli oyuncusu Jose Sosa ise 99 maçta kalarak 100 maçı aşan isimler arasına giremedi.

Ahmet Ağaoğlu 26 yabancı oyuncu transfer etti

Nisan 2018'de yılında göreve gelen Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 913 günlük görev süresi boyuncu 26 yabancı oyuncu transferine imza attı. Vahid Amiri, Hosseini (İran), Zorgo Toure, Ndiaye (Senegal), Nwakaeme, Obi Mikel (Nijerya), Ekuban (Gana), Nemanja Andjusic (Bosna Hersek), Donis Avdijaj (Kosava), Campi (Arjantin) Fernandes, Edgar Le (Portekiz) Sörloth, Trodsen (Norveç), Sturridge, Lewis Bekar (İngiltere) Monuel da Costa (Fas), Guilherme, Manoel Messias, Victor Hugo, Marlon ve Flavio (Brezilya), Staven Plaza (Ekvator), Benik Afobe (Kongo DC), Fousseni Diabate (Mali) ve Jorge Djaniny'i (Yeşil Burun Adaları) kadrosuna kattı.

8 yıl aradan sonra Brezilya pazarında

Trabzonspor geçtiğimiz sezonun devre arasında Guilherme ve Manoel Messias transfer ederek 8 yıl aradan sonra yeniden Brezilya pazarına yönelmişti. Tarihinde en çok transferi bu ülkeden yapan bordo-mavililer, söz konusu iki oyuncudan beklediği verimi alamayarak yollarını ayırdı. Trabzonspor, bu sezonda söz konusu ülkeden Victor Hugo, Marlon ve Flavio transferlerini gerçekleştirdi.

Trabzonspor'da ilkler

Trabzonspor tarihinde ilk kez Kongo DC, Yeşil Burun Adaları ve Ekvator'dan oyuncu kadrosuna kattı. Benik Afobe, Plaza ve Jorge Djaniny, Karadeniz ekibinde ülkeleri adına ilk kez forma giyen isimler oldu. - TRABZON

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- Kaynak: İHA

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