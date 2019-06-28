Trabzonspor borçlarını yapılandırdı
1 saat önce
Trabzonspor, borçlarını 5 yıl vade ile yapılandırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:30 Kaynak: İHA
, borçlarını 5 yıl vade ile yapılandırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili kulübün borç yapılandırmasıyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank
ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır. Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."
(İHA)
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