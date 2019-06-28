Son Dakika Haberleri: Trabzonspor borçlarını yapılandırdı
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Trabzonspor borçlarını yapılandırdı

1 saat önce

Trabzonspor, borçlarını 5 yıl vade ile yapılandırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor borçlarını yapılandırdı, System.String[]
Trabzonspor, borçlarını 5 yıl vade ile yapılandırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili kulübün borç yapılandırmasıyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır. Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:30 Kaynak: İHA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Trabzonspor, Güncel
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