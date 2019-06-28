Trabzonspor borçlarını yapılandırdı
57 dakika önce
Trabzonspor Kulübü, borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdı.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:48
Kulübü, borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdı.
Trabzonspor, Doğan Erdoğan transferini resmen açıkladı
ABD'de büyük şirketler ekonomik durgunluğa hazırlanıyor
İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı
Tezgahta 15 TL'ye kadar satılan bamya yüz güldürdü