Son Dakika Haberleri: Trabzonspor borçlarını yapılandırdı
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Trabzonspor borçlarını yapılandırdı

57 dakika önce

Trabzonspor Kulübü, borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdı.

Trabzonspor borçlarını yapılandırdı, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:48 
Trabzonspor, Ekonomi
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