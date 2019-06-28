Trabzonspor borçlarını yapılandırdığını açıkladı
1 saat önce
Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla, mevcut borçlarını 5 yıl vade ile yapılandırdığını duyurdu.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:15 Kaynak: DHA
, Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) yaptığı açıklamayla, mevcut borçlarını 5 yıl vade ile yapılandırdığını duyurdu.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu şekilde:
"Şirketimiz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank
ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır. Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."
- Trabzon
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