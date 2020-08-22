Trabzonspor: "Brezilya'nın EC Bahia Kulübü'nün profesyonel oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'nın,...
Trabzonspor: "Brezilya'nın EC Bahia Kulübü'nün profesyonel oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Trabzonspor: " Brezilya'nın EC Bahia Kulübü'nün profesyonel oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 15:39
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Trabzonspor: 'Brezilya'nın EC Bahia Kulübü'nün profesyonel oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'nın,... - Son Dakika Spor
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