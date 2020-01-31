Trabzonspor, Brezilyalı stoper Manoel'i transfer etti

Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı stoper Manoel Messias Silva Carvalho'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Manoel Messias Silva Carvalho'nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bildirimde, anlaşmaya göre Cruzeiro Kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyeceği kaydedildi.