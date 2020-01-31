Trabzonspor, Brezilyalı stoper Manoel'i transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Brezilyalı stoper Manoel'i transfer etti - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Brezilyalı stoper Manoel'i transfer etti

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı stoper Manoel Messias Silva Carvalho'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trabzonspor, Brezilyalı stoper Manoel'i transfer etti, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı stoper Manoel Messias Silva Carvalho'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Manoel Messias Silva Carvalho'nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bildirimde, anlaşmaya göre Cruzeiro Kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyeceği kaydedildi.

Fabio Alves Da Silva, Borsa İstanbul, Trabzonspor, Cruzeiro, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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