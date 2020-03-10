Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak - Son Dakika Spor

Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Ligde 49 puan ve averajla 2. sırada bulunan Karadeniz ekibi, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi halinde 52 puanla ilk sırada yer alan Medipol Başakşehir ile aynı puana ulaşıp averajla liderliği devralacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Karadeniz ekibinde, Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme, maçın ertelendiği tarihten sonra transfer edilmeleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın da sakatlıkları devam ediyor.

Deplasmanda kaybetmiyor

Trabzonspor'un, bu sezon deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmada sadece 1 yenilgisi bulunuyor. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da beraberlik aldı.

23 Eylül 2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor maçında mağlup olan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından dış sahada 170 gündür kaybetmiyor.

Sörloth'un gol suskunluğu

Trabzonspor'da 19 golle gol krallığında zirvede bulunan oyuncusu Alexander Sörloth, 2 haftalık gol suskunluğunu bozmaya çalışacak.

Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında gol atamayan Norveçli golcü, bu sezon en fazla 2 haftalık gol atamadığı dönem yaşadı.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:14 Kaynak: AA
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