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Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü karşılaşacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:02 Kaynak: AA
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü karşılaşacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Denizlispor maçında forma giyen futbolcular koşu, diğerleri ise dar alanda pas çalışması yaptı.
Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, pazar günü yapacağı antrenmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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