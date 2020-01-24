Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü karşılaşacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü karşılaşacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Denizlispor maçında forma giyen futbolcular koşu, diğerleri ise dar alanda pas çalışması yaptı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, pazar günü yapacağı antrenmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:02 Kaynak: AA
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