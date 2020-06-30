Trabzonspor bu kadroyla bir sürü kupa kazanır, Galatasaray 5'te 5 yapsa bile şampiyon olamaz

SORULAR



1- Trabzonspor bu sezon öne geçtiği maçlarda skoru koruyamama rekorları kırıyor. Sizce sorun nerede? Teknik direktörde mi, futbolcularda mı, ya da başka bir yerde mi?



2- Herkesin heyecanla izlediği haftanın en önemli maçında kazanan çıkmadı ama şampiyonluk yolunda irtifa kaybeden taraf Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı takım için artık 'Zirve yarışından koptu' diyebilir miyiz?



3- Başakşehir geçen sezon da 29. hafta sonunda 3 puan farkla liderdi. Bu sezon da 2 puan farkla lider. Bu sene o sene mi Başakşehir için? Trabzonspor'a üstünlük sağlayabilirler mi?



4- Beşiktaş'ın son 3 maçta rakipleri karşısında oynadığı ezici futbol ve istatistiklerde yakaladığı bariz üstünlük gelecek sezon için bir ölçü olabilir mi? Mevcut görüntü siyah beyazlı taraftarları ümitlendirmeli mi?



5- Fenerbahçe son 3 maçta 2 galibiyetle bir miktar rahat nefes aldı. Emre'nin Gökhan Töre ile olan pozisyonu ve maç sonundaki gözyaşları çok konuşuldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Fenerbahçe'yi?



6- Bu hafta alınan sonuçların ardından küme düşme hattı iyice karıştı. Tam 10 takımın düşme tehlikesi bulunuyor. Kalan maçların ışığında, düşme hattındaki takımların şansını nasıl görüyorsunuz?



İLKER YASİN



İLK SEBEP KADRO MÜHENDİSLİĞİ



Evet bu ciddi bir sorun. Matchstudy'nin verilerine göre Trabzonspor'un topa sahip olma oranı öne geçtiği maçlarda yüzde 53'ten yüzde 44'e düşüyor. Bence sorun önce kadro mühendisliği, sonra da teknik adamlarda. Trabzonspor'un kadrosunda özellikle defansif anlamda ciddi bir zafiyet vardı. Stoperler ve defansif orta saha oyuncuları hem nitelik hem de nicelik olarak şampiyonluk iddiası için yetersizdi. Devre arasında bu eksiklik büyük oranda giderilse de salgın sürecinde Mikel kaybedildi. Ünal Karaman'ın Trabzonspor'u öne geçtikten sonra oyunu kontrol etmekte zorlanırken kalesinde tehditler yaşıyor ama rakip kalede de ciddi pozisyonlar üretiyordu. Hüseyin Çimşir'in takımı ise kalesinde daha az tehdit yaşıyor ama rakip kaleyi de daha az tehdit ediyor. İki teknik adam döneminde de Trabzon öne geçtikten sonra maçları bitirmekte zorlandı.



GALATASARAY'DAKİ EKSİKLER DE YARIŞIN BİTTİĞİNİ GÖSTERİYOR



"Evet, Galatasaray yarıştan koptu diyebiliriz. Aslında geçen hafta Gaziantep karşısında kaybettiği 2 puanla şansı çok azalmıştı, artık kalmadı. Bunu sadece puan durumu değil, Galatasaray'daki eksikler söylüyor. Maça başladığınız kadar bitirdiğiniz kadro da önemlidir. Başakşehir karşısında kalede Okan, üçüncü sağ bek Şener, adını birkaç ay önce duyduğumuz genç stoper Emin, orta sahada Taylan, santrforda da Emre vardı."



BU KADRO İÇİN 'BU SENE SON SENE' OLABİLİR



"Başakşehirli futbolcular ağır bir psikolojik baskı altında olabilir çünkü son iki sezonun kaybedeniydiler. Başakşehir şimdi bitime 5 hafta kala 2 puanlık bir avantaja sahip. Bu kadronun ideal 11'ine ve yedek kulübesinden öncelikli olarak sahaya giren oyuncuların önemli bir bölümü 30 yaşın üzerinde. (Clichy 34, Caiçara 30, Skrtel 35, Epureanu 33, Mahmut 31, M.Topal 33, Elia 32, Ba 34, robinho 35) Bu sene o sene mi bilmiyorum ama bu kadro için 'bu sene son sene' olabilir."



BEŞİKTAŞ'TA ÇOK FAZLA BELİRSİZLİK VAR



"Tabii ümitlenebilir ama özellikle son iki maçta skora katkı yapan Nkoudou ve Diaby'nin istikrarlı bir şekilde bu katkıyı yapabileceklerine dair bir veri yok. Aynı şeyleri son iki maçta 2 gol, 4 asist üreten Burak için de yaşından (34) ötürü söyleyebiliriz. Ayrıca şu an takımın orta sahadaki yükünü çeken Atiba ve Elneny'nin önümüzdeki sezon kalıp kalmayacağı belli değil. Bu kadar belirsizlik içinde gelecekle ilgili yorum yapmak sağlıklı olmaz."



EMRE'NİN O POZİSYONDA YAPTIĞI DOĞAL DEĞİL



"Emre şu an futbol takımının bütün sorumluluğunu üstlenmiş durumda. Bir yandan sahada futbol oynamaya çalışıyor bir yandan da transfer görüşmelerini yürütüyor. Böylesine bir sorumluluk almışken son dakikalarda takımını geri döndüren isim olunca duygusallaşması doğal olabilir. Ancak Gökhan'ın ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldığı pozisyonda yaptıkları doğal değil. Hiçbir darbe almamasına rağmen yüzünü bağırarak tutmasıyla hakemi yanılttı. Daha sonra bir açıklama yaparak yüzüne top geldiği için o tepkiyi verdiğini hatta hakeme durumu anlatarak kararını düzeltmesi gerektiğini söylediğini anlatıyor. Ama ben pozisyona defalarca izledim ve yüzüne, burnuna topun geldiğini göremedim."



ANKARAGÜCÜ VE KONYA'NIN ŞANSI DÜŞÜK



"Gaziantep, Antalya ve Kasımpaşa'nın bu kaygıyı çok daha az yaşadığını düşünüyorum. Diğer 7 takımın aralarında oynayacakları maçlar belirleyici olacak. Ama özellikle Ankaragücü ve Konyaspor'un kümede olasılığı rakiplerinden düşük."



HAFTANIN ENLERİ



Haftanın olayı: Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın sabah üniversite sınavına girip, akşam Ankaragücü maçına çıkması. Haftanın Takımı: Kayserispor Teknik direktör: Robert Prosinecki



Haftanın Futbolcusu: Burak Yılmaz



Haftanın Hakemi: Yok



MEHMET ARSLAN



AŞIRI STRES VE SİNİR



Ben, Ankaragücü maçına yönelik olarak konuşayım... Trabzonspor'un bu maçta puan kaybetmesinin en temel nedeni ne yazık ki futbolcuların sırtına yüklenen stres ve sinir ortamıydı. Bir önceki hafta son dakika golüyle 2-2 biten Alanyaspor maçından sonra o kadar çok gürültü çıktı ki, futbolcular da son maça bu duygusal durumu taşıdı. Hafta boyu devam eden tartışmaların bordo mavili futbolcuları olumsuz şekilde etkilediği açık. Başta Trabzonspor olmak üzere şampiyonluk yarışı yapan tüm takımların önce sakinliğe ihtiyaçları var. Şu ortamda sinirlerine hakim olmayı başaran ve kontrolü elden bırakmayan takımların şansı çok daha fazla...



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK ŞANSI KALMADI



"Zaten psikolojik olarak yaralı bir Galatasaray vardı. Bu psikolojiyi düzeltmenin tek yolu da Başakşehir galibiyeti idi. Açık söyleyeyim Başakşehir karşısında da kendisinden hiç beklenmeyecek ölçüde iyiydi. Doğrusu, sakatlar olmasa Galatasaray'ın teknik direktör farkı ile şampiyonluğa çok daha yakın olacağını düşünüyordum. Başakşehir maçında Fatih Terim farkını bir kez daha ortaya koydu. Galatasaray'ı ancak alınacak galibiyet şampiyonluk potasına sokabilirdi o da gelmediğine göre bence şansı kalmadı.



BAŞAKŞEHİR YENSEYDİ 'O SENE, BU SENE' DİYEBİLİRDİK AMA ŞİMDİ ŞANSLAR EŞİT



"Galatasaray için söylediğim sözlerin bir benzerini Başakşehir için de söyleyeceğim. Eğer Galatasaray'ı yenmiş olsalardı evet, 'o sene bu sene' diyebilme şansımız vardı. Ama şimdi Trabzonspor'la eşit şansa sahipler."



BEŞİKTAŞ'IN FUTBOLUNDAN ÇOK SERGEN YALÇIN'IN VARLIĞI HEYECAN VERİCİ



"Beşiktaş taraftarını bilmiyorum ama bir futbolsever olarak beni asıl heyecanlandıran; siyah beyazlı takımın ortaya koyduğu futboldan çok Sergen Yalçın'ın varlığı ve söylemleri. ve hatta eylemleri. İyi futbol elbette iyi futbolcularla oynanır. Gelecek sezon Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda gerçekleşecek transferler beni şimdiden heyecanlandırıyor."



ÖNCE GÜVEN TAZELEMELİ VE HERKESİ KENDİLERİNE DÜŞMAN GÖRMEYİ BIRAKMALI



"Fenerbahçe'ye nefes aldıran maçlara bir bakın... Hep son dakikalarda gelen gollerle kazanıldı. Dolayısıyla ben bu galibiyetlerin kimseyi sevindirdiğini düşünmüyorum. Fenerbahçe Yönetimi taraftar karşısında kaybolan güveni tazelemek zorunda. Fenerbahçe taraftarlarının hayal ettiği kaleler bir bir yıkıldı. Önce bu güveni tazeleme yolunu bulmalılar. Sonra da herkesi düşman görme hastalığından kurtulmalılar. Aksi halde işleri çok ama çok zor."



KONYA VE A.GÜCÜ DIŞINDAKİLERİN ŞANSI EŞİT



"Doğrusu Konyaspor ve Ankaragücü'nün kümede kalma konusunda fazla şanslarının olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe karşısında oynadığı başarılı futbol ve deplasmandaki Sivasspor galibiyeti ile Kayserispor çok iyi bir çıkış yakaladı. Bana göre tehlikeli bölgede yer alan diğer takımların küme düşme yüzdesi hemen hemen eşit."



HAFTANIN ENLERİ



Haftanın olayı: F. Bahçe'nin 89'da 2-1 gerideyken maçı 3-2 kazanması ve Alanya'nın 3 kez öne geçip galip gelememesi



Haftanın Takımı: Kayserispor Teknik direktör: Robert Prosinecki



Haftanın Futbolcusu: Burak Yılmaz



Haftanın Hakemi: Cüneyt Çakır



GÜNTEKİN ONAY



BU DURUMDA BİR TUHAFLIK VAR



Verileri incelediğiniz zaman Trabzonspor, skor olarak önde iken topa sahip olma oranı yüzde 53'ten yüzde 44'e geriliyor. Takım mesafesi de geriye doğru tam 11 metre kayıyor. Bu durumu, teknik direktörün yaklaşımıyla özetleyebiliriz. Eğer Trabzonspor, Beşiktaş'ın 8 puan önünde ise ve öne geçtiği maçlarda 22 puan kaybediyorsa, buna karşın Beşiktaş öne geçirdiği maçlarda sadece 2 puan yitirdiyse bu durumda bir tuhaflık var. Benim görüşüme göre; en iyi savunma topu kalenden uzakta tutmaktır. Trabzonspor önde iken de, rakip yarıda sahada oynamaya devam etmeli. Ayrıca, takımda çok tecrübeli oyuncular var. Mental olarak da panik havasından uzaklaşıp, daha güvenli futbol oynamaları şart. Sosa, Pereira gibi deneyimli futbolcuların kalan 5 haftada bu yükü taşımaları gerekiyor.



G.SARAY'IN YARIŞTA BİR DEĞİL, İKİ RAKİBİ VAR



"Ligde kalan maç sayısı 5. Puan farkı 8. İkili averajda da Başakşehir'in üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray kalan haftalarda 15 puan alsa bile Başakşehir'in 9 puan kaybetmesi gerekiyor. Dolayısıyla 'Galatasaray için şampiyonluk uzakta' diyebiliriz. Başakşehir kalan maçlarda kayıplar yaşasa bile, Galatasaray'ın ikinci sıradaki Trabzon'la arasındaki puan farkı da 6. Galatasaray'ın şampiyonluk şansı artık çok zor."



DOMİNANT OYUNA DÖNMELERİ ŞART



"Başakşehir'in geçen sezon 33. haftada Galatasaray ile deplasmanda maçı vardı. An itibariyla rakipleriyle olan maçlarını tamamladı. okan Buruk çok zeki bir teknik adam. Takımına skor odaklı futbol oynatıyor ve kazanmayı biliyor. Ancak Galatasaray maçında gördük ki, Başakşehir, gerçek kalitesinin çok altında oynadı. Eğer bu durum bir baskıdan kaynaklanıyorsa, kalan 5 haftada yine kayıplar yaşayabilirler. Başakşehir'in dominant oyuna dönmesinin şart olduğunu düşünüyorum."



SERGEN YALÇIN İSTEDİĞİ KADROYU KURABİLİRSE...



"Sergen Yalçın, Beşiktaş'a çok dominant bir futbol oynatıyor. Skor ne olursa olsun, sadece rakip kaleyi düşünüyor. Hem de saha içi ve dışındaki tüm sorunlara rağmen. Sergen Hoca istediği kadroyu kurarsa bu oyun seyirci desteğiyle daha da görkemli bir hale gelebilir."



GÖKHAN'I ATTIRMAK EMRE'YE YAKIŞMADI



"Maalesef Emre Belözoğlu gibi Süper Lig'in en deneyimli futbolcusuna, hiçbir temas yokken Gökhan Töre'yi attırması yakışmadı. Yeni Malatyaspor bu yüzden küme düşerse yazık değil mi? Hakem Ali Şansalan'ın da çok ciddi bir hatası söz konusu. Emin olmadığın pozisyonda ikinci sarı kartı nasıl gösterirsin? Fenerbahçe'nin son dakikaya kadar maçlara asılması takdiri hak ediyor. Ancak yine de savunmada ve hücumda ciddi zaafları olduğunu görüyoruz."



KAYSERİ ÇIKIŞTA, ANKARAGÜCÜ, RİZE VE KONYA ZORLANIYOR



"Alttaki takımların birbirleriyle maçları var. Ekmeklerini taştan çıkartmak zorunda kalacaklar. Kayserispor inanılmaz bir çıkışla son 8 maçın 5'ini kazandı. Maçları zor ancak iyi futbol oynuyorlar. Konyaspor hücumda sorun yaşamaya devam ediyor. Ankaragücü ve Rizespor maç kazanmakta zorlanıyor. Kimin düşeceğini kestirmek güç."



HAFTANIN ENLERİ



Haftanın olayı: Şampiyonluk yarışı veren Başakşehir, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un haftayı galibiyetsiz kapatması



Haftanın Takımı: Kayserispor Teknik direktör: Robert Prosinecki



Haftanın Futbolcusu: Burak Yılmaz



Haftanın Hakemi: Ali Palabıyık



UĞUR MELEKE



ASIL MESELE BAŞKA



Ben dünyannın hiçbir yerinde bu kadar başarılı olmuş bir teknik adamın sezon ortasında gönderildiğini hatırlamıyorum. Trabzonspor şampiyon olur/olmaz, bence bu dünyanın sonu değil. Ellerinde çok genç bir kadro var, eğer dağıtmazlarsa önümüzdeki 5 yıl içinde bir sürü kupa kazanacaklar zaten. Ancak mesele o değil. Mesele, Uğurcan'ı Fenerbahçe maçında ilk kez sahaya süren, Hüseyin'e, Abdülkadir Parmak'a formayı veren Karaman'ın bugün kenarda olmaması haksızlığı. Bunlar da bence bu kararın yan etkileri.



GALATASARAY 5'TE 5 YAPSA BİLE YETİŞEMEZ



"Galatasaray kalan haftalarda 5'te 5 yapsa dahi maksimum 67 puana ulaşabilir. Süper Lig'in 3 puanlı döneminde 2 puan ortalamanın altında kalıp şampiyon olan yok. Üstelik Galatasaray bu 5 haftada 15 alırken, Başakşehir'in de 6'da kalması lazım. Zira ikili averajda da Başakşehir üstün. Bu sezon artık Galatasaray'ın hedefi Avrupa kupaları olacak gibi görünüyor sanki. Takımın kritik 5 sakatından üçü, Muslera, Mariano ve Falcao 34 yaşındalar. Kadroyu genişletme ve alternati yaratma ihtiyacı ortada."



ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILDA 2-3 YENİ ŞAMPİYON ÇIKABİLİR



"Sezon başından beri dile getiriyorum, bunun adı 'yeni lig düzeni.' Üst sınıfla orta sınıf arasındaki makas daraldı. Kadrolar arasında güç uçurumu olmayınca, farkı iyi teknik adam yaratıyor. Eğer bir işgüzarlık yapıp yabancı sınırı getirmezlerse, Süper Lig önümüzdeki 10 yıl içinde yepyeni 2-3 şampiyona daha kavuşabilir. Geçen sezona göre Başakşehir'in en önemli avantajı, direkt rakipleriyle maçlarını tamamlamış olmaları. Antalya deplasmanını kayıpsız geçerlerse favori konumuna otururlar."



SERGEN'Lİ BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİ ÇOK PARLAK



"Beşiktaş 2000'lerde Lucescu'yla, 2010'larda Şenol Güneş'le heyecan verici bir takım olmuştu. Sanırım 2020'lerde de bu heyecanı Sergen Yalçın yaşatacak. Maç kazanılır-kaybedilir, ama Türkiye'de bir konvansiyonel büyük takım sahaya çıktığı zaman galibiyet için oynar. Aldığı önlemden fazlasını aldırır. Sadece rakibe göre pozisyon almaz, oyunu domine eder. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta hallettiği en önemli mesele bu. Beşiktaş kadrosuna tekrar büyük takım olduklarını hatırlattı. ve geleceği çok parlak."



İPTAL EDİLMELİYDİ



"Emre'nin yüzüne aldığı bir darbe yok. Gökhan'ı son derece haksız bir şekilde attırdı. ve oynamadığı maçlarda kalem-kağıt alıp tribünde oturan bir adama yakışmadı bu görüntü. Ayrıca o pozisyonda emre hakeme pozisyonun faul olmadığını söylediyse, Ali Şansalan o kartı neden iptal etmedi? Evet ikinci sarı kartlar VAR kapsamında değil. Ama size bir futbolcu gelip böyle bir yardımda bulunuyorsa kartı iptal edeceksiniz. MHK da bu konuda bir açıklama yapmalı."



ALT TARAFIN KADERİNİ GAZİANTEP BELİRLER



"Pandemi sonrası sürecin ortaya koyduğu net verilerden biri, teknik adam farkı. Fuat Çapa kısa sürede fark yaratarak ispat etti bunu. Tamer Tuna da öyle. prosinecki de yavaş yavaş farkını ortaya koyuyor, Kayseri'yi kurtaracağını düşünüyorum. Gaziantep'in kalan 5 maçı Denizli, Konya, Kayseri, Kasımpaşa ve Malatya ile. Gaziantep, alt tarafın kaderini belirleyen takım olacak gibi."



HAFTANIN ENLERİ



Haftanın olayı: Pandemi sonrası 3'te 3 yapan tek takım Kasımpaşa. Trabzon ve Sivas 1, G. Saray ve Alanya 0 galibiyet. Pandemi bir reset attı lige.



Haftanın Takımı: Kayserispor Teknik direktör: Sergen Yalçın



Haftanın Futbolcusu: Efecan Karaca



Haftanın Hakemi: Cüneyt Çakır