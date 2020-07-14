Trabzonspor bu sezon Denizlispor'a 3. kez yenildi
Ligin 15. haftasında yeşil siyahlı takıma kendi sahasında 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 16 karşılaşmada 10 galibiyet, 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmemişti.
Ligin 15. haftasında yeşil siyahlı takıma kendi sahasında 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 16 karşılaşmada 10 galibiyet, 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmemişti.
Ligde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Denizlispor'a mağlup olan Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile hem kupada hem ligde rakibine kaybetti. Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçını 2-0 kaybeden bordo mavililer, kendi sahalarındaki rövanşı 2-0 kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 07:46
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