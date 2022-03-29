Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi

29.03.2022 09:57
Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına karşı başarılı bir sezon geçiriyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına karşı başarılı bir sezon geçiriyor. Bordo-mavili takım 9 maçta, 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Spor Toto Lig'de milli ara sonrası sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı. Bordo-mavili takım, bu sezon İstanbul takımları karşısında oynadığı 9 maçta, 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Attığı 14 gole karşılık ise kalesinde 6 gol gören Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 21 puan topladı.

İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI 7 OYUNCU FİLELERİ HAVALANDIRDI

Bu sezon Trabzonspor'un İstanbul takımlarına karşı oynadığı 9 maçta 7 oyuncu rakip fileleri havalandırdı. İstanbul'un 6 takımına karşı en çok golü atan oyuncu ise 4 golle Bakasetas oldu. Bu oyuncuyu 2'şer golle Cornelius, Nwakaeme, Edin Vısca ve Abdulkadir Ömür takip etti. Djaniny ve Yusuf Sarı ise 1'er gol attılar.

Trabzonspor'un bu sezon İstanbul takımları karşısında aldığı sonuçlar şöyle:

4. hafta Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 2

5. hafta Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1

9. hafta Trabzonspor: 3 - Fenerbahçe: 1

12. hafta Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 2

14. hafta Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 2

19. hafta Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 0

23. hafta Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 2

24. hafta Trabzonspor: 1 - Kasımpaşa: 0

28. hafta Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1

(Gökmen Şahin/ İHA)

YORUMLAR
500
Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı Köylü kadınlar, play-off'a kalma maçında takımlarına destek verdi Köylü kadınlar, play-off'a kalma maçında takımlarına destek verdi

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Kahraman bekçinin tekmesi: Elinde tüfekle gezen adamı tekme atarak durdurdu
09:49 Kağıt toplayıcıları birbirine girdi: Şah damarı kesilen toplayıcı hayatını kaybetti
09:46 Mesut Akusta'dan Teşkilat'a veda!
09:45 Rusya-Ukrayna zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır: Barış için sorumluluk almaktan kaçınmayız!
09:18 Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı: Bırakmak istersem bırakırım!
09:13 Tarihi Yarımada'ya araç sınırlaması geliyor: Amaç ecdat bakiyesini korumak!
09:05 Vladimir Putin, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
08:59 Yasak Elma'da bu akşam neler oldu? Handan'ın gerçek yüzü ortaya çıktı
08:56 Müzakere öncesi Rusya, Ukrayna'ya yönelik 3 talebinden vazgeçti! İşte aralarında Nazilerle ilgili maddenin de olduğu o talepler
08:48 Survivor'da ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 10:19:13. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement