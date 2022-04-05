Trabzonspor, bu sezon sadece iki hafta aynı kadroyla sahaya çıkabildi - Son Dakika
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Trabzonspor, bu sezon sadece iki hafta aynı kadroyla sahaya çıkabildi

05.04.2022 12:08
Trabzonspor, bu sezon sadece iki hafta aynı kadroyla sahaya çıkabildi

Trabzonspor bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı maçların sadece ikisinde aynı kadroyla sahaya çıkabildi.

Trabzonspor bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı maçların sadece ikisinde aynı kadroyla sahaya çıkabildi. Avcı, sürekli değişim gösteren kadrosuyla zirvede yer almasını bildi.

Spor Toto Süper Lig'de 71 puanla en yakın rakibi Konyaspor'a 13 puan fark atan lider Trabzonspor, bu sezon oynadığı 31 maçta sadece iki hafta aynı kadroyla sahaya çıkabildi. Bordo-mavililer, bu sezon ligin ilk iki haftasında oynadığı Yeni Malatyaspor ve Sivasspor maçlarında aynı kadroyla sahada yer alırken geri kalan haftalarda ise farklı ilk on birlerle sahaya çıkmak durumunda kaldı.

SAKATLIKLAR VE CEZALAR ETKİLİ OLDU

Trabzonspor'un bu sezon farklı kadrolarla sahaya çıkmasında en önemli etkenlerin başında yaşanan sakatlıklar oldu. Buna cezalı oyuncular eklense de sakatlıklar Karadeniz ekibinin adeta kabusu oldu. Edgar le ve Gervinho sezonu kapattı. Bordo-mavililer bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 31 maçı geride bıraktı. Trondsen 22, Koita 18, Dorukhan 14, Hamsik 14, Nwakaeme 10, Djaniny 8, Abdulkadir Ömür 7, Peres 8, İsmail Köybaşyı, Hugo 4 ve Bakasetas 3 maç kaçırdı. Cezası nedeniyle Uğurcan Çakır ise iki maç kaçırdı.

GAZİANTEP FK MAÇINDA DA 3 OYUNCU GÖREV ALAMAYACAK

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçta Anastasios Bakasetas, Djaniny ve Manolis Siopis gördükleri sarı kart sonrası Gaziantep FK maçında cezalı duruma düştü. 3 oyuncu 8 Nisan Cuma günü oynanacak olan maçta forma giyemeyecekler.

EN ÇOK DEĞİŞİM SAVUNMADA YAŞANDI

Trabzonspor'da en çok oyuncu sirkülasyonu savunmada yaşandı. Bordo-mavili takım savunmanın sağında ve solunda sezon içerisinde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu bölgelerde yaşanan sıkıntıyı takım içerisinde gidermeye çalıştı. Avcı, savunmanın sağında Serkan Asan, Peres ve Dorukhan isimlerini değerlendirirken, savunmanın solunda ise İsmail Köybaşı, Trondsen, Denswil ve Puvchacz isimlerini kullandı. Savunmanın göbeğinde ise Edgar le, Hugo, Hüseyin, Ahmetcan Kaplan, Denswil isimlerini değerlendirdi.

Bu sezon Trabzonspor'un savunma hattına adeta nazar değdi. Sezon başından beri sergiledikleri performansla mükemmel bir uyum yakalan Edgar le ve Vitor Hugo ikilisi sezonu tamamlayamadı. Bordo-mavililerin deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan Edgar le sezonu kapatırken, ardından ise Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında 2-0'lık Antalyaspor karşılaşmasında ise Vitor Hugo sakatlanarak sahalardan uzak kaldı.

SON HAFTALARIN DEĞİŞMEZ İSMİ SİOPİS OLDU

Bordo-mavililerde, joker oyuncu olarak kullanılan Siopis, takımın değişmez ismi oldu. Orta sahadaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yunan oyuncu, Abdullah Avcı'nın bu bölgedeki değişmez ismi oldu. Siopis, son 8 maçta ilk on birde sahaya çıkarken bu maçları tamamladı.

(Gökmen Şahin/ İHA)

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Kaynak: İHA

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