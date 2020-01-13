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Trabzonspor: "Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Aziz Nesin'in Gol...
7 saat önce
Trabzonspor: "Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Aziz Nesin'in Gol Kralı romanındaki gibi sahip olduğu zenginlikle futbolcu dahi olabileceğini sanan Sait Hopsait'ler devrinin sonuna gelinmiştir"
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:18 Kaynak: İHA
Trabzonspor: "Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Aziz Nesin'in Gol Kralı romanındaki gibi sahip olduğu zenginlikle futbolcu dahi olabileceğini sanan Sait Hopsait'ler devrinin sonuna gelinmiştir" - İSTANBUL
Son Dakika Fenerbahçe'den Trabzonspor'a "Bu kadar mı korkuyorsunuz?" göndermesi Alexandre Lacazette'in, sevgilisini Funda Gedik'le aldattığı iddia edildi Futbol dünyasından Merih'e geçmiş olsun dilekleri! Trabzonspor, Uğurcan ve Abdülkadir'e toplam 43 milyon euro teklif geldiğini açıkladı