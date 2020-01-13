Trabzonspor: "Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Aziz Nesin'in Gol... - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor: 'Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Aziz Nesin'in Gol... - Son Dakika Spor

Trabzonspor: "Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Aziz Nesin'in Gol...

7 saat önce

Trabzonspor: "Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Aziz Nesin'in Gol Kralı romanındaki gibi sahip olduğu zenginlikle futbolcu dahi olabileceğini sanan Sait Hopsait'ler devrinin sonuna gelinmiştir"

Trabzonspor:

Trabzonspor: "Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Aziz Nesin'in Gol Kralı romanındaki gibi sahip olduğu zenginlikle futbolcu dahi olabileceğini sanan Sait Hopsait'ler devrinin sonuna gelinmiştir" - İSTANBUL

Trabzonspor, Aziz Nesin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:18 Kaynak: İHA
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