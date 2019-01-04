Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı Kap'a Bildirdi
1 saat önce
Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor
Kulübü, Burak Yılmaz
'ın transferi konusunda Beşiktaş
ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş A.Ş.'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:35 Kaynak: DHA
Trabzonspor, Burak Yılmaz İçin Beşiktaş ile Görüşmelere Başlandığını KAP'a Bildirdi!
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