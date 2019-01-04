Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı Kap'a Bildirdi

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı Kap'a Bildirdi

1 saat önce

Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı Kap'a Bildirdi, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş A.Ş.'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:35 Kaynak: DHA

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