Trabzonspor Burak Yılmaz'ı Kap'a Bildirdi
45 dakika önce
Trabzonspor, kadro dışı bıraktığı Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Trabzonspor
, kadro dışı bıraktığı Burak Yılmaz
'ın transferi konusunda Beşiktaş
ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol
İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul
'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu
'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş AŞ'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
İsmi bir süredir Beşiktaş'a transferiyle gündemde olan 33 yaşındaki golcü futbolcu, kariyerinde daha önce siyah beyazlı formayı giymişti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:49 Kaynak: AA
Trabzonspor, Burak Yılmaz İçin Beşiktaş ile Görüşmelere Başlandığını KAP'a Bildirdi!
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