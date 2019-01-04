Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Burak Yılmaz'ı Kap'a Bildirdi

Trabzonspor Burak Yılmaz'ı Kap'a Bildirdi

45 dakika önce

Trabzonspor, kadro dışı bıraktığı Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Burak Yılmaz'ı Kap'a Bildirdi, System.String[]
Trabzonspor, kadro dışı bıraktığı Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş AŞ'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

İsmi bir süredir Beşiktaş'a transferiyle gündemde olan 33 yaşındaki golcü futbolcu, kariyerinde daha önce siyah beyazlı formayı giymişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:49 Kaynak: AA

Beşiktaş, Trabzonspor, Burak Yılmaz, Spor
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