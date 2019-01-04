Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Burak Yılmaz Transferi İçin Beşiktaş'ın Fesih Bedeli Olarak 8 Milyon 429 Bin 708 TL...

Trabzonspor, Burak Yılmaz Transferi İçin Beşiktaş'ın Fesih Bedeli Olarak 8 Milyon 429 Bin 708 TL...

42 dakika önce

IHAAW113854-SPO/04-01-2019- Trabzonspor, Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'ın fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyeceğini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Burak Yılmaz Transferi İçin Beşiktaş'ın Fesih Bedeli Olarak 8 Milyon 429 Bin 708 TL..., System.String[]
IHAAW113854-SPO/04-01-2019

- Trabzonspor, Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'ın fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyeceğini KAP'a bildirdi. 04.01.2019 11: 38: 54 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:44 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Burak Yılmaz, Trabzonspor, Spor
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