Trabzonspor, Burak Yılmaz Transferi İçin Beşiktaş'ın Fesih Bedeli Olarak 8 Milyon 429 Bin 708 TL...
42 dakika önce
IHAAW113854-SPO/04-01-2019- Trabzonspor, Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'ın fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyeceğini KAP'a bildirdi.
IHAAW113854-SPO/04-01-2019
- Trabzonspor
, Burak Yılmaz
transferi için Beşiktaş
'ın fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyeceğini KAP'a bildirdi. 04.01.2019 11: 38: 54 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:44 Kaynak: İHA
Son Dakika! Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a Transfer Olduğunu Açıkladı
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