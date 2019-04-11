Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Bursaspor'a Konuk Oluyor

Trabzonspor, Bursaspor'a Konuk Oluyor

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de 46 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli avantaj sağlayan Trabzonspor, ligin 28. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak.

Trabzonspor, Bursaspor'a Konuk Oluyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 46 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli avantaj sağlayan Trabzonspor, ligin 28. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde ilk 3 takım içerisine girme hesapları yapan bordo-mavililer, Bursaspor karşısında puan kaybetmek istemiyor.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek. Kart cezası sona eren Rodallega ile sakatlığı geçen Filip Novak ise maç kadrosunda yer alabilecek.

Trabzonspor'un Bursaspor karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Ekuban 11'i ile çıkması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:15 Kaynak: AA
Spor
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