Trabzonspor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 12 Nisan Cuma günü deplasmanda Bursaspor
ile karşılaşacak olan Trabzonspor
, hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde Teknik Direktör Ünal Karaman
yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi
katılmadı. Basın kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
Muhtemel ilk 11
Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maç için bugün öğleden sonra Bursa'ya hareket edecek. 12 Nisan Cuma günü oynayacağı maç için geceyi Bursa'da geçirecek olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın Antalyaspor
maçında galip gelen kadroyu korumayı planlıyor.
Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Abdulkadir Parmak, Sosa, Olcay, Yusuf, Nwakaeme ve Ekuban şeklinde çıkması bekleniyor. - TRABZON