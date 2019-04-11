Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

52 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 12 Nisan Cuma günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 12 Nisan Cuma günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi katılmadı. Basın kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Muhtemel ilk 11

Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maç için bugün öğleden sonra Bursa'ya hareket edecek. 12 Nisan Cuma günü oynayacağı maç için geceyi Bursa'da geçirecek olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın Antalyaspor maçında galip gelen kadroyu korumayı planlıyor.

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Abdulkadir Parmak, Sosa, Olcay, Yusuf, Nwakaeme ve Ekuban şeklinde çıkması bekleniyor. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:08 Kaynak: İHA
Bursaspor, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Ali Palabıyık Yönetecek Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular! Şener Özbayraklı, Kafasında Fenerbahçe'yi Bitirdi! NBA'de Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 13:00:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]