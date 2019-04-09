Trabzonspor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
16 dakika önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını 11.15'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Bursaspor
maçı hazırlıklarını 11.15'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması ve dar alanda oyun oynandı. Daha sonra yapılan atak sonuçlandırma çalışmalarının ardından son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı. Antrenmanda sakatlıkları bulunan ve tedavileri gerçekleştirilen Kamil Ahmet
ile Onazi yer almadı.
NOVAK TAKIMLA ÇALIŞTI
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Antalyaspor
maçında forma giyemeyen Filip Novak, tedavisinin tamamlanmasının ardından antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışmalara katıldı. Çift kale maç sırasında ise bireysel olarak çalışmalara devam etti. Çek oyuncunun Bursaspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.
ÖĞRENCİLERDEN ANTRENMANA ZİYARET
Öte yandan Ali Kemal
Aktürk İlkokulu ile Dumlupınar
İlkokulu öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdiler.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Öğrencilerden antrenmana ziyaret görüntüleri
-Antrenmandan görüntüler
-Detaylar
- Trabzon
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:58 Kaynak: DHA
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