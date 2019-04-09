Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

16 dakika önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını 11.15'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]


Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını 11.15'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması ve dar alanda oyun oynandı. Daha sonra yapılan atak sonuçlandırma çalışmalarının ardından son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı. Antrenmanda sakatlıkları bulunan ve tedavileri gerçekleştirilen Kamil Ahmet ile Onazi yer almadı.

NOVAK TAKIMLA ÇALIŞTI

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Filip Novak, tedavisinin tamamlanmasının ardından antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışmalara katıldı. Çift kale maç sırasında ise bireysel olarak çalışmalara devam etti. Çek oyuncunun Bursaspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.

ÖĞRENCİLERDEN ANTRENMANA ZİYARET

Öte yandan Ali Kemal Aktürk İlkokulu ile Dumlupınar İlkokulu öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Öğrencilerden antrenmana ziyaret görüntüleri

-Antrenmandan görüntüler

-Detaylar

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:58 Kaynak: DHA

Spor
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