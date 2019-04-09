Trabzonspor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
34 dakika önce
Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında deplasmanda Bursaspor
ile karşılaşacak olan Trabzonspor
, hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavileri devam eden Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi
katılmadı. Bordo-mavililer ısınmanın ardından pas çalışması ve dar alanda oyun oynandı. Daha sonra yapılan atak sonuçlandırma çalışmalarının ardından son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı. Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Antalyaspor
maçında forma giyemeyen Filip Novak, tedavisinin tamamlanmasının ardından antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Çek oyuncu daha sonra bireysel çalışma yaptı. Savunma oyuncusu, Bursaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Öte yanda Ali Kemal
Aktürk İlkokulu ile Dumlupınar
İlkokulu öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdiler.
(Gökmen Şahin/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:16 Kaynak: İHA
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