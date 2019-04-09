Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

34 dakika önce

Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavileri devam eden Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi katılmadı. Bordo-mavililer ısınmanın ardından pas çalışması ve dar alanda oyun oynandı. Daha sonra yapılan atak sonuçlandırma çalışmalarının ardından son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı. Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Filip Novak, tedavisinin tamamlanmasının ardından antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Çek oyuncu daha sonra bireysel çalışma yaptı. Savunma oyuncusu, Bursaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Öte yanda Ali Kemal Aktürk İlkokulu ile Dumlupınar İlkokulu öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

(Gökmen Şahin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:16 Kaynak: İHA

Bursaspor, Trabzonspor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi Ağları Deldi! Süper Ligde 27. Hafta Tamamlandı! İşte Puan Durumu Adem Ljajic: Eğer Burak Yılmaz Sezon Başında Gelseydi Daha Farklı Olurdu Beşiktaş 16 Yıl Sonra Bir Maçta 7 Gol Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 14:50:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]