Trabzonspor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 12 Nisan Cuma günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 12 Nisan Cuma günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi katılmadı.



Sakatlığı nedeniyle geçen hafta Antalyaspor maçında forma giyemeyen Filip Novak ise takımla çalışmaların ilk bölümünde yer alıp, çift kale maça dahil olmadı.



Antrenmanda oynanan çift kale maçta Yusuf Yazıcı'nın takımı, Abdülkadir Ömür'ün takımını 12-2 mağlup etti. Kazanan ekibin golleri Nwakaeme (3), Ekuban (3), Pereira (3), Yusuf Yazıcı 2 ve Olcay Şahan'dan gelirken diğer takımın gollerini Sosa ile Rodallega kaydetti.



Bu arada antrenman öncesi Ali Kemal Aktürk İlkokulu ile Dumlupınar İlkokulu öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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