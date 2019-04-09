Trabzonspor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

- Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüTRABZON - Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

- Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü



TRABZON - Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavileri devam eden Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi katılmadı. Bordo-mavililer ısınmanın ardından pas çalışması ve dar alanda oyun oynandı. Daha sonra yapılan atak sonuçlandırma çalışmalarının ardından son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Filip Novak, tedavisinin tamamlanmasının ardından antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Çek oyuncu daha sonra bireysel çalışma yaptı. Savunma oyuncusu, Bursaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Öte yanda Ali Kemal Aktürk İlkokulu ile Dumlupınar İlkokulu öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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