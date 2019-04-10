Trabzonspor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
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Spor Toto Süper Lig'de, 12 Nisan Cuma günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:46 Kaynak: İHA
Spor Toto Süper Lig'de, 12 Nisan Cuma günü deplasmanda Bursaspor
ile karşılaşacak olan Trabzonspor
bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman
, yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi
katılmadı. Novak ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Bordo-mavililer koşunun ardından Bursaspor maçına yönelik taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanı, Yılmaz Çebi İlkokulu ve Bahçeşehir Koleji öğrencileri ile Vakfıkebir
Anadolu İmam Hatip Lisesi futsal takımı sporcuları ziyaret ederek, teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi. Hazırlıklarını yarın da Trabzon'da sürdürecek olan bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı çalışmanın ardından Bursa'ya hareket edecek.
(İHA)
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