Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar - Son Dakika
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Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre 7 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre 7 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde Fenerbahçe maçı kadrosundan sadece Sörloth, Ndiaye, Campi ve Novak, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de yer aldı.

Hüseyin Türkmen ve Sosa maç kadrosuna alınmazken, Uğurcan Çakır, Mikel, Ekuban, Yusuf Sarı ve Pereira ise yedek kulübesinde oturdu.

Trabzonspor'da Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Guilherme, Nwakaeme, Sturridge ve Abdulkadir Parmak ilk 11'de forma şansı buldu.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra, yeni transferlerden Messias ile da Costa da maç kadrosuna alınmadı.

-Guilherme ilk kez

Trabzonspor'un yeni transferi Guilherme, bordo-mavili takımda ilk kez 11'de görev yaptı.

Fenerbahçe maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Brezilyalı futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 11'de forma şansı buldu.

Cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında oynayamayan Nwakaeme de formasına kavuşan bir başka isim oldu.

Trabzonspor'da sezon başında Altınordu'dan kadroya dahil edilen ancak 19 yaş altı takımında forma giyen stoper Atakan Gündüz, 21 kişilik kadroya dahil edildi.

Taraftarlar kupa maçına fazla ilgi göstermedi

Trabzonspor taraftarları, kupa karşılaşmasına fazla ilgi göstermezken, tribünlerde boşluklar gözlendi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarları ise misafir takım tribünlerinin büyük bölümünü doldurarak takımlarına destek verdi.

Obi Mikel'e destek

Bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe maçı sonrasında ırkçı saldırılara maruz kalan Obi Mikel'e destek verdi.

Taraftarlar, deniz bölümünde kale arkasına "Seninleyiz Obi" yazılı pankart açarak oyuncuya moral vermeye çalıştı.

Karşılaşma öncesi taraftarlar, İdlib'te şehit düşen askerler için "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde bağırarak, yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:56 Kaynak: AA
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