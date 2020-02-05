Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Son Dakika

Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde eden Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde eden Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hüseyin Çimşir, "Galip geldiğimiz için bütün oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Mücadele ve ciddiyetlerinden dolayı kutluyorum. Oyun başında sistemle alakalı paylaşım hataları yaptık. Sonrasında sistemi değiştirip 4-4-3'e dönünce, oyun da bizim istediğimiz şekilde oldu. Maçı genel itibarıyla hem oyun hem de skor olarak hak ettiğimizi düşünüyorum. İkinci maç için avantajlı bir skor yakaladık" diye konuştu.

Çimşir, bir basın mensubunun, Abdulkadir Parmak'ın Obi Mikel'in yerinde görev almasıyla takımın daha ofansif oynadığını belirtip, sistem değişikliği ihtimalini sorması üzerine, şunları söyledi:

"Ben geldikten sonra bu sistemi dönem dönem kullandık. Obi Mikel ile kullandık. Sosa ve Badu'yla oynadık. Bu maç itibarıyla Abdulkadir Parmak'ı orada deneme ihtiyacı duyduk. Oyuncuları da görmek için bir arayışımız var. Abdulkadir Parmak da başarılı oldu. Takım içinde oyuncuları farklı mevkilerde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu bize avantaj sağlıyor. Çünkü bir oyuncunun farklı pozisyonlarda oynamasıyla, kulübeye başvurmadan içeride sistemi ve oyunu değiştirme şansımız oluyor. Bu tarz oyuncuların fazla olması bizim için avantaj."

Sözeri: "

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 5-0'lık yenilgi sonrası bir şey anlatmanın kolay olmadığını kaydetti.

"Beklemediğimiz bir sonuç, beklemediğimiz skor." diyen Sözeri, şöyle konuştu:

"Kötü goller yedik. Rakibimiz çok moralli. Lig maçında Fenerbahçe'yi yendikten sonra çok moralli bir şekilde karşımıza çıktı. Aynı coşkuyu devam ettirdiler ve çok ciddi oynadılar. Biz bu coşkuya karşılık veremediğimiz için böyle bir sonuç oldu. Üzgünüz. İki kulvarda gitmeye gayret ediyoruz. Ağır bir skor oldu. Bunun bize travma yaşatmasına izin vermeden, enerjimizi bozmadan lig maçına odaklanmamız gerekir. Bugün sahada yoktuk. Trabzonspor'un coşkusuna karşılık veremedik. Bizim için en güzel şey, iki taraftarın birbirine olan sevgisi. Skordan öte bizim için sevindirici olan buydu."

Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:37 Kaynak: AA
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