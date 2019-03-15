Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a Konuk Olacak

Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'a konuk olacak.
Erzurum Kazım Karabekir
Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık
yönetecek.
Ligde 40 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa
kupalarına katılmayı hedefleyen bordo-mavililer, Erzurum deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
Geçen hafta sahasında Akhisarspor'u 2-1 yenen Karadeniz
ekibi, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında kazanması halinde ikinci yarıda ilk kez art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.
Bordo-mavili takımda, kart cezalısı Yusuf Yazıcı
, sakatlıkları bulunan Joao Pereira, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür
ve Kamil Ahmet Çörekçi
, yarınki mücadelede yer alamayacak.