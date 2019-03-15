Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a Konuk Olacak

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a Konuk Olacak

28 dakika önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a Konuk Olacak, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde 40 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen bordo-mavililer, Erzurum deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Geçen hafta sahasında Akhisarspor'u 2-1 yenen Karadeniz ekibi, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında kazanması halinde ikinci yarıda ilk kez art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.

Bordo-mavili takımda, kart cezalısı Yusuf Yazıcı, sakatlıkları bulunan Joao Pereira, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi, yarınki mücadelede yer alamayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:59 Kaynak: AA

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