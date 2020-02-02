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Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
6 saat önce
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, 4 Şubat Salı günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:58 Kaynak: AA
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, 4 Şubat Salı günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular 2 grup halinde çalıştı.
Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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