Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, 4 Şubat Salı günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, 4 Şubat Salı günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular 2 grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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