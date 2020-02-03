Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

13 dakika önce

Trabzonspor, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Trabzonspor, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, taktiksel çalışmalar yaptı.

Yeni transferler Guilherme Costa Marques, Manuel da Costa ve Manoel Messias da idmanda yer aldı.

Bordo-mavili ekip, yarın saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Erzurumspor Kulübü, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Max Kruse: Uğurcan'a faul yapmadım
Obi Mikel: Emre Belözoğlu bana ve aileme küfür etti Şampiyonluk oranları güncellendi, G.Saray ve Trabzonspor, F.Bahçe'ye yaklaştı Rıdvan Dilmen'den Bakan Cahit Turhan'a tepki: Cumhurbaşkanını zor durumda bırakıyorsunuz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 18:51:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]