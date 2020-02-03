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Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
13 dakika önce
Trabzonspor, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:38 Kaynak: AA
Trabzonspor, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, taktiksel çalışmalar yaptı.
Yeni transferler Guilherme Costa Marques, Manuel da Costa ve Manoel Messias da idmanda yer aldı.
Bordo-mavili ekip, yarın saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.
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