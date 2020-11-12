Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
12.11.2020 20:51
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki günün ikinci antrenmanında teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, ivmelenme ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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