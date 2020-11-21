Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre bordo-mavili ekip, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.
- Kaynak: AA
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