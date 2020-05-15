Trabzonspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti

Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti. Günün ilk idmanına sabah çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ikinci çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular, dayanıklılık oyunları oynadı. Hafta sonu 2 günü izinli geçirecek bordo-mavililer, 18 Mayıs Pazartesi günü yapılacak antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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