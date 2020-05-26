Trabzonspor, çalışmalarını akşam antrenmanıyla sürdürdü

Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. Günün ilk idmanına sabah çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki ikinci çalışmasını ise akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular, hız ve dayanıklılık oyunları oynadı. Öte yandan, antrenman öncesinde teknik direktör Çimşir için 41. yaş günü dolayısıyla kutlama yapıldı. Kutlamada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve futbolcular, Çimşir'e yeni yaşında mutluluk diledi. Takım, yarın yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Süper model giyinmeyi unuttu! Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı

Tanju Çolak, İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen organizasyonda ihtiyaç sahiplerine yardım etti

Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek

Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan yasa dışı maçı 400 kişi izledi, polis müdahale etti

Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor

Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın

Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi

Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz

Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı

21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak

Club Brugge efsanesi Verheyen, Diagne transferine tepkili: Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki?

Bu da oldu! Kulübü, futbolcusunun takımda kalıp kalmayacağına Twitter anketiyle karar verecek

Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı