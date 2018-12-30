Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Camiasının Acı Kaybı

Trabzonspor Camiasının Acı Kaybı

1 saat önce

1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu, geçirdiği kalp krizinden sonucu hayatını kaybetti.

Trabzonspor Camiasının Acı Kaybı, System.String[]
1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu, geçirdiği kalp krizinden sonucu hayatını kaybetti. Trabzonspor camiasının önemli isimlerinden ve 1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu vefat etti. Bu sabah saat evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Hatayoğlu, bordo-mavili camiayı yasa boğdu.

Alaattin Hatayoğlu'nun cenazesi yarın İstanbul'da defnedilecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:41 Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Trabzonspor, Güncel
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