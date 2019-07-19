Trabzonspor, Campi'nin transferi için görüşmelere başladı
1 saat önce
Trabzonspor Kulübü, Arjantin'in Estudiantes takımında oynayan Gaston Matias Campi'nin transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:25 Kaynak: AA
Kulübü, Arjantin
'in Estudiantes
takımında oynayan Gaston Matias Campi'nin transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.
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'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Arjantin'in Estudiantes Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Gaston Matias Campi'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
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