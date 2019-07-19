Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Campi'nin transferi için görüşmelere başladı
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor, Campi'nin transferi için görüşmelere başladı

1 saat önce

Trabzonspor Kulübü, Arjantin'in Estudiantes takımında oynayan Gaston Matias Campi'nin transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Trabzonspor, Campi'nin transferi için görüşmelere başladı, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, Arjantin'in Estudiantes takımında oynayan Gaston Matias Campi'nin transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Arjantin'in Estudiantes Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Gaston Matias Campi'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Borsa İstanbul, Trabzonspor, Estudiantes, Arjantin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Erce Kardeşler transferini KAP'a bildirdi Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı! UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi! Men cezası yok Berke Özer, Westerlo'ya gidiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 18:40:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Campi'nin transferi için görüşmelere başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]