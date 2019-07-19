Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Campi'yi de KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, Campi'yi de KAP'a bildirdi

56 dakika önce

Trabzonspor, Arjantinli stoper Gaston Campi'nin transferi konusunda Estudiantes Kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Campi'yi de KAP'a bildirdi, System.String[]
Trabzonspor, Arjantinli stoper Gaston Campi'nin transferi konusunda Estudiantes Kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüp, bugün transfer ettiği Erce Kardeşlerin ardından, bir transfere daha imza attı. Karadeniz ekibi, Arjantinli stoper Gaston Campi'yi kadrosuna katıyor.

Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Arjantin'in Estudiantes Kulübü'nün Profesyonel Futbolcusu Gaston Matias Campi'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Estudiantes, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:25 Kaynak: İHA
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